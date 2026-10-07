2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sınav sonuçları açıklandı... Sorgulama ekranı...

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026-KPSS Lisans sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı biliniyordu. ÖSYM yoğunluğun önüne geçmek amacıyla sonuçları saat 06.00'da ilan etti. Şimdi konudan haberdar olanlar ÖSYM'yi ziyaret ediyor ve sonuç sorgulama linkini araştırıyor.

ÖSYM'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

2026-KPSS Lisans sonuç ekranı