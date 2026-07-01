2026 KPSS LİSANS KILAVUZU: ÖSYM KPSS başvuru ekranı: Sınav ücreti ne kadar?
2026 KPSS Lisans başvuruları başladı. Yüz binler bu yıl da başvurularını tamamlayıp sınavı bekleyecekler. Öncelikli konuların başında kılavuz geliyor. Adaylar şimdi yoğun şekilde kılavuzu incelemek istiyor. İşte detaylar...
KPSS Lisans adaylarının beklediği gün geldi. ÖSYM yaptığı duyuru ile başvuruların başladığını belirtti. Kılavuz araştırması sürerken bir yandan da "KPSS başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar" sorusu geliyor.
KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI AÇILDI
ÖSYM'den yapılan açıklamada "2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2026-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacaktır.
2026-KPSS Lisans Sınavı’na başvurular (Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Alan Bilgisi oturumlarına) 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında; DHBT’ye başvurular ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir. Adayların tümü, 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-KPSS Lisans Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir" denildi.
SINAV ÜCRETLERİ
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Oturumu: 800 TL
KPSS Alan Bilgisi Oturumları (Her Bir Oturum İçin): 500 TL