2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Lisans başvuruları tamamlandı, sınav için bekleyiş başladı. Sözleşmeli memur adaylarının şu sıra kafalarında sınav giriş belgeleri var. Nerede sınava gireceğini öğrenmek isteyenler "2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi, sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2026-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav hazırlıkları sürerken sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih merak ediliyor.
2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınav giriş belgelerinin 26 Ağustos'ta, Alan Bilgisi sınav giriş belgelerinin 2 Eylül'de açıklanması bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.