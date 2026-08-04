2026 KPSS Lisans sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte muhtemel tarih...

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KPSS Lisans sınavında yüz binler ter dökecek. Memur olabilmek için sınav girecek adayların şu sıralar kafalarında sınav giriş belgeleri var. ÖSYM tam tarihi belirtmezken "2026 KPSS Lisans sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.

2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınav giriş belgelerinin 26 Ağustos'ta, Alan Bilgisi sınav giriş belgelerinin 2 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.