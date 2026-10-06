2026 KPSS Lisans sonuçları bugün açıklanır mı, erken açıklanacak mı? KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor?

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KPSS Lisans son oturumu 13 Eylül'de gerçekleşti. Bu tarihten itibaren sonuç tarihi beklenmeye başladı. Artık sonuçların eli kulağında... Adayların heyecanı her geçen saat artarken art arda gelen soru ise "KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor" şeklinde...

2026 KPSS Lisans sonuçları bugün açıklanır mı?

ÖSYM zaman zaman sınav sonuçlarını erken açıklayabiliyor. Fakat şu dakika itibarıyla KPSS Lisans sonuç duyurusu gelmiş değil.

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.