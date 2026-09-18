2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte ÖSYM tarafından seçilen tarih...

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KPSS Lisans sonuçları için sabırsız bekleyiş sürüyor. 13 Eylül'den bu yana sonuç araması devam ediyor. Tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar veya tarihi unutanlar "2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusuna cevap arıyor.

2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2026 takvimine göre KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.