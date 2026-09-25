2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM'nin geçtiği tarih...

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2026 KPSS Lisans sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Sonuçlara çok az bir süre kaldı. Tarihler yaklaştıkça "2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman" sorusu da hızlanıyor.

2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2026 takvimine göre KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.