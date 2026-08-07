2026 KPSS ne zaman? KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

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Yüz biler her yıl KPSS sınavında ter döküyor. Bu yıl KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim oturumları da gerçekleşecek. Adaylar sınavlara hazırlanıren başvuru ve sınav tarihleri sorgulanıyor.

KPSS 2026 ne zaman?

KPSS Lisans (genel yetenek-genel kültür)

Sınav 6 Eylül 2026'da yapılacak. Başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alındı. Geç başvuru işlemleri 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar 7 Ekim 2026'da açıklanacak.

KPSS Lisans Alan Bilgisi

Alan Bilgisi oturumları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Başvurular 1-13 Temmuz 2026 arasında alındı. Geç başvuru tarihleri 22-23 Temmuz 2026 gerçekleşti.. Sonuçlar 7 Ekim 2026'da ilan edilecek.

KPSS Ön lisans

Sınav 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru işlemleri 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak. Sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim

Sınav 25 Ekim 2026'da yapılacak. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar 19 Kasım 2026'da duyurulacak.

KPSS DHBT

DHBT sınavı 1 Kasım 2026'da uygulanacak. Başvurular 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru günü 5 Ekim 2026 olacak. Sonuçlar 25 Kasım 2026'da açıklanacak.