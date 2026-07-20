KPSS Ön lisans başvuruları için bekleniyor. 2 yılda bir düzenlenen oturumlarda yüz binler ter döküyor. Güzel sonuç elde edenler ise kamu kurumlarında tercihte bulunuyor. Bu yıl da sınav için hazırlananlar "2026 KPSS Ön lisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" sorusunu ısrarla yöneltiyorlar.

2026 KPSS Ön lisans başvuruları ne zaman?

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Geç başvuru işlemleri 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.

Sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.