2026 KPSS Ön lisans başvuruları hangi tarihte başlıyor? İşte ÖSYM'nin geçtiği tarih...
KPSS'de yüz binler memur olabilmek için ter döküyor. Bu yıl KPSS Ön lisans da gerçekleşecek. Yüksekokul mezunlarının merak ettiği konu başvuru tarihleri... İşte detaylar...
2026 KPSS Ön Lisans başvurularına ilişkin araştırmalar tarihler yaklaştıkça hız kazanıyor. Yüz binler sabırsızlıkla başvuru ekranının açılmasını istiyor. Başvuru tarihini kaçırmak bütün emeklerin boşa gitmesi anlamına geliyor. İşte "2026 KPSS Ön lisans başvuruları hangi tarihte başlıyor" sorusunun yanıtı...
2026 KPSS Ön lisans başvuruları ne zaman?
2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Geç başvuru işlemleri 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.
Sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.