2026 KPSS Ön lisans sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanıyor, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

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Yüksekokul mezunları sözleşmeli memur olabilmek için 2 yılda bir KPSS Ön lisans sınavına giriyor. Bu yıl sınav ekim ayında gerçekleşecek. Sınav öncesi sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih merak ediliyor. İşte "2026 KPSS Ön lisans sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanıyor" sorusunun yanıtı...

2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgelerini ilan ediyor. Bu nedenle 2026 KPSS Ön lisans yerlerinin 25 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.