2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

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2 yılda bir gerçekleşen KPSS Ön lisans oturumu bu yıl yapılıyor. Sınava çok az bir süre kalırken sınav yerleri öğrenilmeye çalışılıyor. Gün geçtikçe artan soru "2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak" oluyor.

2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgelerini ilan ediyor. Bu nedenle 2026 KPSS Ön lisans yerlerinin 25 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.