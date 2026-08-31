2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi hangi tarihte erişime açılacak?
2026 KPSS Ön lisans sınavı ekim ayında gerçekleşecek. Yüz binler memur adayı olabilmek için sınavda ter dökecek. Başvuruların bitmesinin ardından sınav giriş belgeleri gündem oldu. Sıklaşan soru ise "2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak" oluyor.
İki yılda bir düzenlenen KPSS Ön lisans bu yıl yapılacak. Sınav tarihi yaklaşıyor ve heyecan katsayısı da artıyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren memur adayları sınav giriş belgelerini bekliyor. Peki, KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgelerini ilan ediyor. Bu nedenle 2026 KPSS Ön lisans yerlerinin 25 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.