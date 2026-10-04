2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin geçtiği sonuç tarihi...
KPSS Ön lisans sınavı bugün gerçekleşti. Sınavı tamamlayan adaylar sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM'nin geçtiği tarihi bilmeyenler "2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
1 yıl aranın ardından yaklaşık 1 buçuk milyon kişi KPSS Ön lisans oturumunda ter döktü. Sınav yorumları, soru ve cevap anahtarı ile sonuçlar yoğun şekilde araştırılıyor. Net tarihi öğrenmek isteyenler "2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2026 yılı takviminde yer alan bilgiye göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin resmi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilirler.
KPSS tercihlerinin ise aralık ayında başlaması bekleniyor.