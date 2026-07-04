Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 KPSS maratonunda ön lisans ve ortaöğretim adaylarının bekleyişi sürüyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuru takvimini öğrenmeye çalışıyor. Bu sebeple "2026 KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu her geçen gün yoğunlaşıyor.

2026 KPSS Ön lisans

Sınav 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru işlemleri 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak. Sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.

2026 KPSS Ortaöğretim

Sınav 25 Ekim 2026'da yapılacak. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar 19 Kasım 2026'da duyurulacak.