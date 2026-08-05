2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?
Lise mezunları bu yıl KPSS Ortaöğretim sınavına girecek. Adaylar hazırlıklarını sürdürürken başvuru tarihleri büyük önem taşıyor. Süreci kaçırmak istemeyenlerin başvurduğu soru "2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
KPSS Ortaöğretim sınavı 2 yılda bir yapılıyor. Bu yıl KPSS Ortaöğretim ekim ayında gerçekleşecek. Şu sıralar başvuru tarihleri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak" sorusunun cevabı...
2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?
2026 KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026'da yapılacak. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.
Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sonuçlar 19 Kasım 2026'da duyurulacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ