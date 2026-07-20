2026 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

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KPSS'de ter döken lise mezunları merkezi atamalarla veya bakanlık alım ilanlarıyla her yıl tercihlerde bulunuyor. Yeni bir şans elde etmek isteyenler bu yıl yine KPSS Ortaöğretim oturumunda ter dökecek. Başvuru tarihlerini kesinlikle kaçırmak istemeyenler "2026 KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman başlayacak" sorusuna başvuruyor.

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi...

2026 KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026'da yapılacak. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sonuçlar 19 Kasım 2026'da duyurulacak.