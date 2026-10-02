2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınav yerleri ne zaman belli olacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

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KPSS Ortaöğretim 2 yıl aranın ardından bu yıl yapılacak. Yüz binler sınavdan başarılı not alıp sözleşmeli memur olabilmek için çabalayacak. Sınava günler kaldı ve önemli nokta sınav giriş belgesi... Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınav yerleri ne zaman belli olacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan ön gün önce sınav giriş belgelerini yayımlıyor. Bu sebeple gözler 15 Ekim tarihinde olacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 15 Ekim tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

2025-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.