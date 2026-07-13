2026 KPSS Ortaöğretim, Ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor?
KPSS sınavlarına her yıl büyük bir ilgi söz konusu... Bu yıl 2 yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumları da gerçekleşecek. Bu sınavı kaçırmak istemeyenler başvuru tarihlerine odaklanmış durumda... İşte "2026 KPSS Ortaöğretim, Ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor" sorusunun yanıtı...
2026 KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans oturumları için geri sayım sürüyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, başvuruları kesinlikle kaçırmak istemiyor. Olası bir aksilik bütün emeğin boşa gitmesi anlamına geliyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim, Ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor?
2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi...
2026 KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026'da yapılacak. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.
Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sonuçlar 19 Kasım 2026'da duyurulacak.
2026 KPSS Ön lisans başvuruları ne zaman?
2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Geç başvuru işlemleri 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.
Sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.