2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri bugün mü açıklanıyor, ne zaman belli olacak? İşte sınav giriş belgesi tarihi...
Yüz binler kamuya atanmak için 2026 KPSS Ortaöğretim'de ter dökecek. Sınava 11 gün kaldı ve akıllarda sınav giriş belgesi var. Bugün yine peş peşe gelen soru "2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...
KPSS Ortaöğretim için heyecan dorukta... Gözler sınav yerleri için ÖSYM'de... Kurumun resmi sitesi sık sık ziyaret edilirken bilgi almak adına "2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.
2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri bugün mü açıklanıyor?
ÖSYM genellikle sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgelerini erişime açıyor. 2026 KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de gerçekleşeceği için gözler 15 Ekim'de olacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 15 Ekim tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
2025-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınavın sonuçları ise 19 Kasım 2026'da ilan edilecek.