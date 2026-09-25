KPSS Ortaöğretim sınavı 2 yılda bir geçekleşiyor. Bu yıl yapılacak sınava yüz binler girecek. Sınavın kaçırılması tüm emeklerin boşa gitmesi anlamına geliyor. En önemli konulardan biri de sınav giriş belgesi... Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi tarihi belli mi?

2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan ön gün önce sınav giriş belgelerini yayımlıyor. Bu sebeple gözler 15 Ekim tarihinde olacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 15 Ekim tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

2025-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.