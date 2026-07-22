Kamuya atanmak isteyen yüz binler her yıl KPSS'de ter döküyor. Bu yıl lise ve 2 yıllık üniversite bitiren vatandaşlar da ön KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans sınavlarında ter dökecek. Tarihler ilerledikçe "2026 KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor" sorusu sıklaşıyor.

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi...

2026 KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026'da yapılacak. Başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru işlemleri 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sonuçlar 19 Kasım 2026'da duyurulacak.

2026 KPSS Ön lisans başvuruları ne zaman?

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Geç başvuru işlemleri 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.

Sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.