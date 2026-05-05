2026-KPSS/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? Merkezi atama için ÖSYM'den tarih geldi mi?

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için tercih yapılacak. Adaylar uzun zamandır bekleyişte... Merkezi atama için gün sayılırken dillerden düşmeyen soru ise "2026-KPSS/1 tercihleri ne zaman başlıyor" şeklinde...

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM ve Bakanlıklar KPSS-2026/1 tercih tarihi ile ilgili 5 Mayıs 2026 Salı günü bir duyuru yayımlamadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.