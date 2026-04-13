2026 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tarihleri...
Müslümanlar Kurban Bayramı için gün sayıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler hazırlıklara başlarken tam tarih konusunda tereddüde düşenler "Kurban Bayramı ne zaman" diye soruyor.
Nisan ayı ilerliyor Kurban Bayramı yaklaşıyor. Mayıs ayında kutlanacak Kurban Bayramı için nefesler tutulmuş durumda... Bir yanan tatile çıkacaklar, bir yandan tarihi netleştirmek isteyenler ısrarla "2026 Kurban Bayramı ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Kurban Bayramı arefe günü ise 26 Mayıs Salı... Bugün itibarıyla bayrama 48 gün kaldı.
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Bayramın hafta içine denk gelmesi sebebiyle 9 günlük tatil olasılığı artıyor. Hükümetten resmi bir açıklama henüz yok.