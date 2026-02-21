2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

İslam alemi mübarek Ramazan ayını ibadetlerle geçirirken bir yandan da bayram tarihlerini araştırıyor. İlk olarak Ramazan Bayramı'nın tarihi araştırılırken bir yandan da Kurban Bayramı'na da bakılıyor.

Kurban Bayramı 2026 ne zaman?

2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:

26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü