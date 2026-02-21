2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2026 yılına girilmesiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Tatil planı yapmak isteyenler ve kurban hazırlıklarına erkenden başlamak isteyenler resmi takvimi yakından takip ediyor. Vatandaşlar zaman zaman "2026 Kurban Bayramı ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
İslam alemi mübarek Ramazan ayını ibadetlerle geçirirken bir yandan da bayram tarihlerini araştırıyor. İlk olarak Ramazan Bayramı'nın tarihi araştırılırken bir yandan da Kurban Bayramı'na da bakılıyor.
Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü