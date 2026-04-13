2026 Kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları son durum...
Kurban Bayramı yaklaştıkça kurbanlık fiyatları araması da hızlanıyor. Vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek isterken fiyatları merak ediyor. Sık sık gelen soru "Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar" oluyor.
Büyükbaş hayvan fiyatları
Büyükbaş hayvanlarda fiyatlar genellikle canlı kilogram fiyatı veya kurbanlık vasfına göre toplu satış üzerinden belirleniyor.
500 - 550 kg Dana: 240.000 TL – 275.000 TL
600 kg ve üzeri Tosun: 300.000 TL – 330.000 TL
Küçükbaş hayvan fiyatları
Kuzu (Ortalama 35-45 kg): 16.000 TL – 21.000 TL
Keçi ve Teke: 12.000 TL – 18.000 TL
Oğlak: 7.000 TL – 10.000 TL