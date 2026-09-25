2026 KYK burs başvuru tarihi GSB tarafından açıklandı mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlar?

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KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Günler ilerledikçe tarih araması da hızlanıyor. Bugün cuma günü olması sebebiyle sorgulamalar sıklaşırken cevap aranan soru "2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.

2026 KYK burs ve kredi başvuru ne zaman başlıyor?

Bugün 25 Eylül Cuma ve Gençlik ve Spor Bakanlığından 2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine ilişkin bir bilgi geçilmedi.

2025'te başvurular 13 Ekim'de alınmış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.