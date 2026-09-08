2026 KYK burs başvuruları başladı mı, kredi başvuruları ne zaman başlıyor? GSB burs başvuru muhtemel tarihi...

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihi için heyecanlı bekleyiş... Yüz binlerce öğrenci Gençlik Spor Bakanlığından veya Bakan Osman Aşkın Bak'tan açıklama olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Israrla cevap aranan soru ise "2026 KYK burs başvuruları başladı mı, kredi başvuruları ne zaman başlıyor" oluyor.

2026 KYK burs başvuruları başladı mı?

Hayır, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bakan Osman Aşkın Bak'tan KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili bir açıklama gelmedi.

2025'te başvuru işlemleri 13 Ekim'de başlamış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.