2026 KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Bu tarih dikkat çekiyor...

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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Yüz binler bu soruya cevap arıyor. Gözler sürekli olarak Gençlik ve Spor Bakanlığında... Her gün yeni gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. İşte geçen yıl yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...

2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihi belli oldu mu?

2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanmadı.

2025'te başvurular 13 Ekim'de alınmış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.