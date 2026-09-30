2026 KYK burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? GSB burs ve kredi için açıklama yaptı mı?

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YKS sürecinin tamamlanmasının ardından üniversiteye yerleşen adayların gündeminde KYK burs var. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi Yurtlar Kurumu resmi sitesi sıkça kontrol ediliyor. Peki bugün yeni bir gelişme yaşandı mı?

2026 KYK burs ve kredi başvuru ne zaman başlayacak?

Haftanın ortasında Gençlik ve Spor Bakanlığından 2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine ilişkin bir bilgi geçilmedi.

2025'te başvurular 13 Ekim'de alınmış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.