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2026 KYK burs ve kredi başvuruları 12 Ekim'de başladı, 16 Ekim'de sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya devam edilirken sonuç tarihi araması da yavaş yavaş başladı. Peki, 2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için tarihleri paylaşmadı.

Geçen yıl başvurular 17 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar 4 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 3 Kasım'da ilan edilmesi beklenir.