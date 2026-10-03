2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihi GSB tarafından açıklandı mı, başvurular ne zaman başlıyor?

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KYK 2026 burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Özellikle bu sene üniversiteye yerleşen adaylar bu soruya cevap arıyor. Ailelerin de heyecanı tavan yapmış durumda... Peki bugün bir gelişme yaşandı mı?

2026 GSB KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?

3 Ekim 2026 Cumartesi gübü Gençlik ve Spor Bakanlığından 2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine ilişkin bir bilgi geçilmedi.

2025'te başvurular 13 Ekim'de alınmış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.