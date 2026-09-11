2026 KYK burs ve kredi başvurusu için tarih belirlendi mi, ne zaman başlıyor?

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KYK yurt süreci sona erdi sırada KYK burs ve kredi başvuruları var. Eylül ayının 3'te 1'lik kısmı geride kalırken adaylar bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Sık sık tekrar eden soru "2026 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlıyor" oluyor.

KYK burs ve başvuruları ne zaman başlıyor?

11 Eylül 2026 Cuma günü KYK burs başvuru tarihi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığından açıklama gelmedi.

2025'te başvuru işlemleri 13 Ekim'de başlamış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.