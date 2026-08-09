Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

KYK yurt başvuru tarihleri merak ediliyor. ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarının ilanının ardından bu konu daha çok gündeme gelecek. Peki, 2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığından KYK yurt başvuru tarihleri ile ilgili bir bilgilendirme geçilmedi. Geçen yıl başvurular 2 Eylül'de başlayıp 6 Eylül'de sona ermişti.

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin mutlaka e-Devlet şifresi alması veya e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olması gerekiyor.