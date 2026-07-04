2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçları hangi gün erişime açılacak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

8. sınıf öğrencileri ve ailelerini LGS sonuç heyecanı sardı. Hafta sonu aramalar tüm hızıyla devam ediyor. MEB'in yayımlamış olduğu sonuç tarihini öğrenmek isteyenler "2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusuna başvuruyor.

2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS kılavuzunda sonuçların 10 Temmuz'da duyurulacağı belirtmişti.

Sonuç ilanının ardından 3 gün sonra yani 13-14 Temmuz tarihleri arasından lise tercihleri başlayacak. 5 Ağustos'ta ise tercih sonuçları ilan edilecek.