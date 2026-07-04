2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor? Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçları hangi gün erişime açılacak?
Liselere Geçiş Sistemi sınavı 13 Haziran'da gerçekleşti. Sınavın üzerinden 3 hafta geçerken gözler sonuç tarihinde... Net tarih konusunda bilgisi olmayanlar ya da unutanlar "2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusuna ağırlık veriyor.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
8. sınıf öğrencileri ve ailelerini LGS sonuç heyecanı sardı. Hafta sonu aramalar tüm hızıyla devam ediyor. MEB'in yayımlamış olduğu sonuç tarihini öğrenmek isteyenler "2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusuna başvuruyor.
2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı LGS kılavuzunda sonuçların 10 Temmuz'da duyurulacağı belirtmişti.
Sonuç ilanının ardından 3 gün sonra yani 13-14 Temmuz tarihleri arasından lise tercihleri başlayacak. 5 Ağustos'ta ise tercih sonuçları ilan edilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ