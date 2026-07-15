2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB'den tercih sonuç tarihi paylaşıldı
2026 LGS tercihleri için son gün 27 Temmuz... 3 gün içinde işlemlerini tamamlayanların gündeminde sonuçlar var. Bir yandan aileler bir yandan da öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. İşte "2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusunun yanıtı...
LGS sonuçları için sorgulamalar başladı. On binler tercihlerini yaptı ve sonuçları bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzda sonuç tarihini belirtmişti. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre tercih sonuçları 5 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak.
2026 LGS takvimi...
13-24 Temmuz 2026 - Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
13-24 Temmuz 2026 - Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması
5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması
10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı
10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması
14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı
17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması
24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması