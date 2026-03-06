2026 mart ayı ara tatili ne zaman, hangi tarihte?
Mart ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler ara tatil takvimini yeniden gündemine aldı. Yoğun ders temposunun ardından verilecek kısa eğitim molası merakla bekleniyor. Her gün binlerce kişi "Mart ayı ara tatili ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde uygulanacak ara tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler planlarını yapabilmek için tatilin başlangıç tarihini öğrenmek istiyor.Tarihi netleştirmek isteyenler "Ara tatil ne zaman" diye soruyor.
İkinci ara tatil ne zaman?
MEB'in paylaştığı 2025-2026 yılı eğitim öğretim takviminde mart ara tatilinin 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona ereceği belirtildi.
26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ