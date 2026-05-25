2026 MERKEZİ ATAMA: KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

2026'nın ilk merkezi ataması için bekleyiş devam ediyor. Haziran ayı yaklaşırken memur adayları KPSS-2026/1 tercihlerine odaklanmış durumda... Bakanlıkların duyuruları takip edilirken herkesin ortak sorusu "KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak" şeklinde...

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM'den 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü merkezi atama ile ilgili duyuru yapılmadı. Geçen sene ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. 2026 yılında tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.