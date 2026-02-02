2026 MSÜ sınav giriş belgesi açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak?

MSÜ sınav yerleri için sabırsız bekleyiş... Askeri üniversiteye gidecek olanlar başvurularını tamamladı sınavı ipe çekiyor. En önemli konulardan biri sınav giriş belgesi... Peki ÖSYM'den duyuru ne zaman gelecek?

MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, MSÜ 2026 sınav giriş belgesi için tarih paylaşmadı. Kurum sınavlardan 10 gün önce sınav yerlerini ilan ediyor. Bu nedenle gözler 20 Mart tarihinde olacak.

Öte yandan geç başvuru tarihi ise 3 Şubat 2026’daki olarak belirlendi. Ücretin yüzde 50 artırımlı olarak ödenmesi gerekecek.