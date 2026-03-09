2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hani tarihte açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi kapsamında gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından adayların gözü sonuç tarihine çevrildi. Türkiye genelinde sınava katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. ÖSYM sık sık ziyaret edilirken "2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman" sorusuna yanıt aranıyor.
Askeri öğrenci olma hedefiyle sınava giren adaylar için MSÜ sonuçları büyük önem taşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütülen sürecin ardından sonuç tarihi gündemde... Kurumun geçtiği tarihi bilmeyenler ya da unutanlar "2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman" diye soruyor.
2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin takvimine göre MSÜ 2026 sonuçları 26 Mart 2026 Perşembe günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mart 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.