2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hani tarihte açıklanacak?

Askeri öğrenci olma hedefiyle sınava giren adaylar için MSÜ sonuçları büyük önem taşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütülen sürecin ardından sonuç tarihi gündemde... Kurumun geçtiği tarihi bilmeyenler ya da unutanlar "2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman" diye soruyor.

2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin takvimine göre MSÜ 2026 sonuçları 26 Mart 2026 Perşembe günü açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mart 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.