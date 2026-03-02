2026 MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
MSÜ 2026 pazar günü gerçekleşti. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarı ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Adaylar sonuç için bir varsayımda bulunsa da net sonuç tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...
Subay, astsubay olmak isteyenler MSÜ 2026 sınavından ter döktü. Yaklaşık 650 bin kişi 165 dakika boyunca sorulara cevap verdi. Sorular sınavın hemen ardından yayımlanırken gözler şimdi sonuçlarda... Peki, 2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin takvimine göre MSÜ 2026 sonuçları 26 Mart 2026 Perşembe günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mart 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.