2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Beklenen tarih şöyle...

MSÜ tercih sonuçları için bekleyiş başladı. Yüz binler tercihini yaptı artık yeni bir süreç başlıyor. Az sayıda kişi bugün kalan işlemlerini tamamlayacak. Peki sonuçlar ne zaman açıklanır?

2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuç tarihi ile ilgili duyuru daha önce yayımlanmadı. 2025 yılında tercih sonuçları 24 Haziran'da erişime açılmıştı. Bu yıl da benzer bir tarih bekleniyor.

Henüz tercihte bulunmamış adaylar 24 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlak zorunda...