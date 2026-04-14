2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih son gün hangi tarihte?

Askeri öğrenci olma hayali kuran adaylar için kritik süreç hız kesmeden devam ediyor… 2026 MSÜ tercih döneminde sona yaklaşılırken, adayların gündeminde iki önemli başlık öne çıkıyor: tercihlerin tamamlanacağı tarih ve sonuçların açıklanacağı gün. İşte detaylar...

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen tarih 26 Mart ile 24 Nisan arasında... Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılıyor.

MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM ve Milli Savunma Üniversitesi tarafından sonuç tarihi paylaşımı gelmedi. Geçen yıl sonuçlar 24 Haziran'da ilan edilmişti. Bu yıl da Haziran ayının son haftasında sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.