2026 ÖSYM AİS YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 YKS sonuçları açıklandı!

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ÖSYM'nin takviminde YKS 2026 sonuçlarının 22 Temmuz'da ilan edileceği belirtilmişti. Kurum yığılmayı önlemek adına sonuçları erkenden ilan etti. Bu gelişme sonucunda yüz binlerce üniversite adayı sonuçlarını öğrenmek adına ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne akın etti.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2026-YKS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 05.50’den itibaren ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" diye belirtti.

2026 YKS sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız

Öte yandan kurum değerlendirme işlemlerine ilişkin açıklamada yaptı. Duyuruda "20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2026- YKS) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemleri yapılmıştır" denildi.