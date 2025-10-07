2026 ÖSYM takvimi açıklandı mı? 2026 ALES, YKS, KPSS, MSÜ, DGS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

2026 ÖSYM takvimi için bekleyiş başladı. Sınav tarihlerini ve başvuru tarihlerini önceden öğrenmek isteyenlerin sabırsızlığı artıyor. Özellikle ALES, YKS, KPSS, MSÜ, DGS sınavları ön plana çıkarken "2026 ÖSYM takvimi ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt aranıyor.

2026 ÖSYM takvimi açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz 2026 takvimini açıklamadı. Geçen yıl takvim 13 Kasım'da duyurulmuştu. Bu yıl da gözler kasım ayının ikinci haftasında...

Gelecek yıl KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavları da yapılacak.