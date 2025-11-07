2026 ÖSYM takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gelecek yıl YKS, KPSS, MSÜ, DGS başvuruları ve sınav tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM'nin her yıl yayımlamış olduğu takvim büyük bir dikkatle inceleniyor. Üniversite adayları, memur adayları sınav tarihlerini heyecanla bekliyor. Kurumun tarihleri paylaşmaması nedeniyle son günlerde artan soru "2026 ÖSYM takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor.

2026 ÖSYM takvimi ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz 2026 takvimini açıklamadı. Geçen yıl takvim 13 Kasım'da duyurulmuştu. Bu yıl da gözler kasım ayının ikinci haftasında...

2025 başvuru ve sınav tarihleri şöyleydi:

MSÜ (Millî Savunma Üniversitesi Sınavı)

2025 yılının ilk merkezi sınavı olan MSÜ, 23 Şubat 2025 tarihinde yapıldı. Başvurular 2 Ocak – 27 Ocak 2025 tarihleri arasında alındı. Geç başvuru günü ise 30 Ocak 2025 olarak uygulanmıştı.

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)

Üniversiteye giriş sınavı YKS, 21 Haziran (TYT) ve 22 Haziran 2025 (AYT, YDT) tarihlerinde gerçekleştirildi. Başvurular 6 Şubat – 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınmış, geç başvuru süreci ise 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında yapılmıştı.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı)

İki yıllık program mezunlarının dört yıllık bölümlere geçişi için yapılan DGS, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.15’te uygulandı. Başvurular 21 Mayıs – 2 Haziran 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Geç başvuru günü 13 Haziran 2025 olarak belirlenmişti.

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı - A Grubu)

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katıldığı KPSS A Grubu sınavları 7, 13 ve 14 Eylül 2025 tarihlerinde yapıldı. Başvurular 26 Haziran – 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınmış, geç başvuru süreci ise 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde tamamlanmıştı.