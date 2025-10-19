2026 ÖSYM takvimi ne zaman açıklanıyor? Gelecek YKS, KPSS, MSÜ, DGS başvuru ve sınav tarihi açıklandı mı?

2026 yılı sınav takvimiyle ilgili beklenti artıyor. YKS, KPSS, DGS ve MSÜ gibi önemli sınavlara hazırlanan adaylar, ÖSYM’nin açıklamasını yakından takip ediyor. Binlerce kişi her gün "2026 ÖSYM takvimi ne zaman açıklanıyor" sorusuna yanıt arıyor.

2026 ÖSYM takvimi açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz 2026 takvimini açıklamadı. Geçen yıl takvim 13 Kasım'da duyurulmuştu. Bu yıl da gözler kasım ayının ikinci haftasında...

Gelecek yıl KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavları da yapılacak.