2026 PMYO sonuçları açıklandı! Mülakat sonuç sorgulama...

PMYO sonuçları için uzun süredir bekleyiş söz konusuydu. Polis Akademisi beklenen duyuruyu bugün geçti. Şimdi adaylar, sonuç sorgulama için siteye akın ediyor. İşte detaylar...

Polis Akademesi'nden yapılan açıklamada "2026 Yılı 25. Dönem PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.



Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur" denildi.

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