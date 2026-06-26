2026 proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Proje okullarında yönetici görevlendirme sonuçları 16 Haziran'da açıklandı. Öğretmen atama sonuçları ise bugün ilan edilecek. Her geçen dakika heyecan katlanırken bugün yoğun şekilde gelen sorulardan biri de "Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" şeklinde...
Proje okulları öğretmen atama sonuçları için bekleyiş sürüyor. MEB'in duyurusuna göre sonuçlar bugün ilen edilecek. MEB'in resmi sitesi sık sık kontrol edilirken "Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu art arda geliyor.
Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?
Hayır, Milli Eğitim Bakanlığının Personel Genel Müdürlüğü sayfası incelendiğinde henüz sonuç duyurusu yayımlanmadı.
2026 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme sonuçları saat 17.45'te açıklanmıştı. Öğretmen atama sonuçlarının da aynı saatlerde açıklanması bekleniyor.