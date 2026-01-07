2026 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman? İşte bayram tarihleri...
2026 yılına girilmesiyle beraber milyonlarca vatandaş bayram tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. Özellikle tatil planlarını erken tarihlerde netleştirmek isteyenler "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman" sorusunu sıklaştırıyor. İşte Diyanet'in geçtiği dini günler takvimi...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte, İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri netlik kazandı. Fakat tam tarihler konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar veya henüz tarihleri bilmeyenler "2026 Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ne zaman" diye soruyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
Kurban Bayramı 2026
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü